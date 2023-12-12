Зеленский заявил сенаторам, что Украина и в следующем году будет давить на рф

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Сенате США заявил, что Украина и в следующем году будет давить на россию, поэтому поддержка со стороны США очень важна. Была отмечена потребность в дальнобойном оружии и важность усиления ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Президент Украины встретился с лидерами обеих партий в Сенате США и сенаторами.

"Президент проинформировал сенаторов о военных задачах на среднесрочную перспективу. Он акцентировал, что и в следующем году Украина будет давить на агрессора, поэтому поддержка со стороны США очень важна. В частности, была отмечена потребность в дальнобойном оружии. Также речь шла о важности усиления ПВО Украины для уменьшения возможностей россии в воздухе, защиты гражданских лиц, критической и зерновой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как отметил Зеленский, защита украинских городов чрезвычайно важна для возвращения людей, роста экономики и скорейшего достижения экономической независимости. Глава государства отметил, что даже в условиях войны в этом году украинская экономика выросла на 5%.

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Отвечая на вопросы сенаторов, Президент рассказал о защите созданного Украиной альтернативного "зернового коридора" от попыток россии сорвать гражданское судоходство и рост объемов перевозок.

Зеленский акцентировал, что Украина выполнила все свои обязательства перед Международным валютным фондом и Европейской комиссией.

Глава государства подчеркнул, что продолжит решительную борьбу с коррупцией и работу над существенным усилением антикоррупционной инфраструктуры.

Дополнение

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной".