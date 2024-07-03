Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский объявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины. Кроме того, Глава государства анонсировал важные переговоры с партнерами в июле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть прогресс по новым соглашениям по безопасности для Украины, передает УНН.
Президент провел сегодня несколько совещаний по нашей коммуникации с партнерами - по планам на этот июль.
"Будут важные переговоры", - сказал Зеленский.
По его словам, также есть прогресс и в отношении новых соглашений по безопасности для Украины.
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