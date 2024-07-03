Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть прогресс по новым соглашениям по безопасности для Украины, передает УНН.

Президент провел сегодня несколько совещаний по нашей коммуникации с партнерами - по планам на этот июль.

"Будут важные переговоры", - сказал Зеленский.

По его словам, также есть прогресс и в отношении новых соглашений по безопасности для Украины.

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