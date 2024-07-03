Киев • УНН
Президент Зеленский объявил о новых программах помощи украинцам во время перебоев с электроэнергией и стабилизации мобильной связи после встреч с чиновниками.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с чиновниками и анонсировал новые программы, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также по стабилизации мобильной связи, передает УНН.
"Провел сегодня совещания с чиновниками - Премьер-министр Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко, вице-премьер Федоров, министр финансов Марченко. Уже есть четкие детали новых решений для украинцев - новых программ, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также по стабилизации мобильной связи", - сообщил Зеленский во время видеообращения.
По его словам, сейчас нужен максимум возможностей обеспечить генерацию - создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс.
"В ближайшее время чиновники представят всю конкретику", - резюмировал Зеленский.
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