Зеленский заявил, что затонувшим танкерам в Керченском проливе было почти по 50 лет

российские нефтяные танкеры, которые на днях затонули в Керченском проливе были плохо обслуживаемые и возрастом по полвека.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает УНН.

Теневой флот рф - одна из самых больших угроз для Украины. путин использует эти танкеры для финансирования своей войны, и большинство этих судов старые, плохо обслуживаются и функционируют без какого-либо надзора. Недавно вблизи Керченского пролива затонуло 2 актовых танкера. Этим судам было почти по 50 лет. Они вообще не должны были эксплуатироваться, особенно в этой части акватории и в этот сезон - сказал Зеленский.

По словам президента, Черное море сталкивается с очередной экологической катастрофой, которую вызвала Россия.

В ваших морях функционируют гораздо большие и более опасные российские танкеры. Этот флот должен быть остановлен. Это не только прекратит финансирование войны России, но и защитит природу - добавил Зеленский.

Он также призвал мировое сообщество к решительным мерам, чтобы теневой танкеры и флот и другие российские суда больше не могли функционировать в европейских водах.

Напомним,

В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно.

Каждый танкер перевозил по 4,3 тыс. тонн топлива. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов.