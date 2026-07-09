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Зеленский заявил, что увеличилось количество стран, желающих видеть Украину в НАТО

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество стран, поддерживающих членство Украины в НАТО, увеличилось. Союзники признают уровень украинского ОПК и армии.

Зеленский заявил, что увеличилось количество стран, желающих видеть Украину в НАТО

По итогам саммита НАТО в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увеличилось количество стран, готовых видеть Украину членом Альянса, пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, дискуссия о членстве Украины в альянсе длится уже не месяцы, а годы.

Прежде всего хочу сказать, что действительно за достаточно долгое время, когда все лидеры обсуждают, будет Украина в НАТО или нет, – а это время измеряется не часами, не месяцами, а годами, я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО

- сказал Президент.

Глава государства отметил, что все больше союзников признают уровень украинского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил.

Все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже на уровне НАТО и является одним из лучших. Так же – и наша армия. НАТО признает, что обороноспособность альянса с Украиной будет только выигрывать

- отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что партнеры высоко оценивают украинский опыт ведения современной войны и оборонные технологии. "Нашу армию все уважают, Украину все уважают, наши технологические компании все уважают и хотели бы усилиться Украиной", – добавил глава государства.

"Все видят, что Украина стала сильнее" - Зеленский заявил об окне возможностей для справедливого мира09.07.26, 21:02 • 244 просмотра

Ольга Розгон

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