Зеленский заявил, что увеличилось количество стран, желающих видеть Украину в НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество стран, поддерживающих членство Украины в НАТО, увеличилось. Союзники признают уровень украинского ОПК и армии.
По итогам саммита НАТО в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увеличилось количество стран, готовых видеть Украину членом Альянса, пишет УНН.
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По словам Зеленского, дискуссия о членстве Украины в альянсе длится уже не месяцы, а годы.
Прежде всего хочу сказать, что действительно за достаточно долгое время, когда все лидеры обсуждают, будет Украина в НАТО или нет, – а это время измеряется не часами, не месяцами, а годами, я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО
Глава государства отметил, что все больше союзников признают уровень украинского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил.
Все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже на уровне НАТО и является одним из лучших. Так же – и наша армия. НАТО признает, что обороноспособность альянса с Украиной будет только выигрывать
Президент также подчеркнул, что партнеры высоко оценивают украинский опыт ведения современной войны и оборонные технологии. "Нашу армию все уважают, Украину все уважают, наши технологические компании все уважают и хотели бы усилиться Украиной", – добавил глава государства.
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