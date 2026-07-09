Зеленский заявил, что увеличилось количество стран, желающих видеть Украину в НАТО

По итогам саммита НАТО в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увеличилось количество стран, готовых видеть Украину членом Альянса, пишет УНН.

По словам Зеленского, дискуссия о членстве Украины в альянсе длится уже не месяцы, а годы.

Прежде всего хочу сказать, что действительно за достаточно долгое время, когда все лидеры обсуждают, будет Украина в НАТО или нет, – а это время измеряется не часами, не месяцами, а годами, я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО