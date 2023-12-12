Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США, чтобы обсудить поддержку Украины

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский провел встречу с руководителями оборонных компаний этой страны. страны.

Об этом Президент Украины сообщил в Телеграмме, передает Укринформ.

Провел важную и плодотворную встречу с руководителями оборонных компаний США. Я благодарен всем рабочим, инженерам, каждому и каждой, кто работает в американских оборонных компаниях, и партнерам которые изготавливают оружие, которое спасает украинцев и помогает нашей армии защищать страну. Это люди, которые сделали очень много для Украины отметил глава государства.

Как сообщает Офис Президента, на встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель и исполнительный директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.

Зеленский высоко оценил участие этих компаний в украинско-американской конференции оборонных индустрий на прошлой неделе.

Хочу поблагодарить всех вас, а также ваших партнеров. Кроме того, хочу сказать кое-что важное вашим работникам: вы очень много сделали для Украины. Без таких людей, как вы, мы не смогли бы справиться и защитить нашу землю сказал президент.

Он рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, который будет размещаться на территории Украины, поскольку наша страна имеет много практического опыта, приобретенного через войну.

По словам Зеленского, для реализации этой идеи наше государство готово очень быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры, а также делать заказы: "Мы готовы решать быстро, и уже начали это делать, потому что у нас нет другого пути менять систему, потому что у нас война".

Президент подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. мощных компаний. В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасовасев, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

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Украина также хочет пригласить американских партнеров войти в долю наших оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон.

Кроме того, Зеленский отметил важность креативного и инновационного подхода в оборонной индустрии, примером чего являются проекты в рамках FrankenSAM, которые позволили интегрировать современные западные и старые советские технологические решения для достижения быстрого результата в защите украинских городов и жизней наших граждан. граждан.