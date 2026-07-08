Зеленский встретился с президентом Южной Кореи и поблагодарил за новый пакет помощи на 100 млн долларов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Стороны обсудили сотрудничество, а Зеленский поблагодарил за новый пакет поддержки на 100 млн долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и поддержку Украины. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, Украина заинтересована в развитии продуктивных отношений с Южной Кореей и углублении сотрудничества в различных сферах. Отдельно он поблагодарил Сеул за решение выделить новый пакет поддержки для Украины.
Встретился с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Рад нашей первой встрече. Мы заинтересованы в продуктивных отношениях с Южной Кореей, и сегодня говорили о том, что нужно для обеих наших стран. Благодарен за недавнее решение выделить 100 миллионов долларов на комплексный пакет поддержки для нашей страны
Президент также отметил, что поручил своей команде проработать все договоренности и вопросы, которые были обсуждены во время встречи.
Поручил команде проработать все, что сегодня обсуждали. Спасибо - добавил глава государства.
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