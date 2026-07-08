Зеленский встретился с президентом Южной Кореи и поблагодарил за новый пакет помощи на 100 млн долларов

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Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и поддержку Украины. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

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По словам главы государства, Украина заинтересована в развитии продуктивных отношений с Южной Кореей и углублении сотрудничества в различных сферах. Отдельно он поблагодарил Сеул за решение выделить новый пакет поддержки для Украины.

Встретился с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Рад нашей первой встрече. Мы заинтересованы в продуктивных отношениях с Южной Кореей, и сегодня говорили о том, что нужно для обеих наших стран. Благодарен за недавнее решение выделить 100 миллионов долларов на комплексный пакет поддержки для нашей страны - написал Зеленский.

Президент также отметил, что поручил своей команде проработать все договоренности и вопросы, которые были обсуждены во время встречи.

Поручил команде проработать все, что сегодня обсуждали. Спасибо - добавил глава государства.

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