Зеленский встретился с послом Японии: о чем говорили: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский принял посла Японии Мацуду Кунинори, чтобы поблагодарить за поддержку и помощь. Об этом говорится в заметке главы государства в Тelegram, передает УНН.

Принял Посла Японии в Украине Мацуду Кунинори, чтобы лично поблагодарить его страну за лидерскую роль во время председательства в G7. Украина ценит поддержку японского народа и правительства Фумио Кишиды, разностороннюю безопасность и макрофинансовую помощь. Мы рады иметь такого мощного союзника бок о бок с нами - говорится в сообщении.

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