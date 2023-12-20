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Япония может передать США ракеты для Patriot для того, чтобы Вашингтон направил больше ПВО Украине - СМИ

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 08:06  •  18534 просмотра

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Япония планирует изменить свою политику военного экспорта и отправить ракеты Patriot в США, что позволит Вашингтону обеспечить дополнительную противовоздушную оборону Украины.

 Япония готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, который позволит экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в Вашингтон. В свою очередь, США смогут направить больше средств ПВО в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Washington Post.

Ожидается, что на этой неделе Япония официально оформит изменение политики, которое позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что приведет к пополнению арсеналов Вашингтона. Это дало бы Вашингтону гибкость в отправке большего количества современных средств противовоздушной обороны в Украину 

- говорится в сообщении.

Американские официальные лица, выступающие на условиях анонимности, поскольку обсуждения еще продолжаются, сообщили, что это изменение - модификация правил военного экспорта - не будет прямо упоминать систему Patriot, но будет отвечать ключевому запросу администрации Байдена.

Япония производит ракеты для Patriot, ведущей системы ПВО США, по лицензии Raytheon.

"Ожидается, что кабинет министров объявит об этих изменениях уже в пятницу. Patriot  не пойдут непосредственно в Украину. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в Соединенные Штаты, чтобы пополнить свои запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил график, но решение по некоторым цифрам ожидается вскоре", - сообщил чиновник.

Сообщается, что речь идет о перехватчиках PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва вблизи, а вторые являются боеприпасами прямого поражения, которые нацелены непосредственно на ракеты и самолеты и имеют большую взрывную силу. По оценкам аналитиков, более совершенные перехватчики PAC-3 стоят около 4 миллионов долларов за штуку.

Отмечается, что этот шаг был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе выразил тревогу относительно обороноспособности своей страны.

"Лишь "горстка" боеприпасов осталась для защиты Киева, и он хочет больше для защиты крупных городов, таких как Одесса, заявил он на частной встрече аналитиков в посольстве Украины", - сообщил человек, знакомый с ходом встречи.

Дополнение

Зеленский анонсировал новые системы Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины зимой.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Японія може передати США ракети для Patriot для того, щоб Вашингтон направив більше ППО Україні - ЗМІ
Japan may transfer missiles for Patriot to the US in order to get Washington to send more air defense to Ukraine - media
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