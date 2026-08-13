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Зеленский посетил с визитом Прикарпатье

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую область, начав визит с чествования памяти павших защитников. Он подчеркнул важность увеличения числа мест памяти для героев.

Зеленский посетил с визитом Прикарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите на Прикарпатье, пишет УНН.

Детали

"Начал свою поездку в Ивано-Франковскую область с чествования памяти павших защитников и защитниц Украины. Вечная честь и благодарность каждому и каждой, кто защищал Украину и отдал свою жизнь в этой борьбе. Светлая память нашим погибшим воинам. И также благодарность тем, кто создает места памяти для наших героев, куда украинцы и украинки могут прийти и просто сказать: "Спасибо". Очень важно, чтобы количество таких пространств увеличивалось. Каждый, кто отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить в мире, заслуживает этого", — написал Зеленский в четверг в социальных сетях.

Зеленский посетил разрушенный после атаки РФ музей Чернобыля, а также Лукьяновку24.05.26, 13:32 • 10717 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Ивано-Франковская область
Владимир Зеленский
Украина