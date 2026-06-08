Зеленский провел переговоры с Виткоффом и Кушнером — журналист
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Трампа Виткоффом и Кушнером, сообщил журналист Axios Барак Равид.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.
Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Уиткоффом и Кушнером
Зеленский надеется на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев через две недели31.05.26, 20:26 • 9953 просмотра