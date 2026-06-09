Зеленский призвал ЕС открыть переговорные кластеры по вступлению Украины
Киев • УНН
Украина выполнила все условия для вступления в ЕС и ожидает решения партнеров. Президент Зеленский призвал открыть все переговорные кластеры в ближайшее время.
Украина выполнила все необходимые условия для продолжения переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз и ожидает соответствующих решений от европейских партнеров уже в ближайшее время. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в формате NB8, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, вопрос европейской интеграции Украины стал одним из ключевых в ходе переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Важные встречи в рамках ЕС приближаются. Я благодарен всем партнерам за поддержку нас, поддержку Украины. Время открывать все кластеры. Все готово и нет ни одной причины откладывать это
Президент подчеркнул, что Украина выполнила необходимую работу для продвижения на пути к членству в ЕС и рассчитывает на дальнейшую поддержку государств-членов Союза.
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