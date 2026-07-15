Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский присвоил певцу группы "Бумбокс" Андрею Хливнюку звание заслуженного артиста. Соответствующий указ подписан 15 июля 2026 года по случаю Дня Украинской Государственности.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины певцу, вокалисту группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, среди других отмеченных наградами по случаю Дня Украинской Государственности соответствующим указом, пишет УНН.
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"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга постановляю: (...) присвоить почетные звания: (...) "Заслуженный артист Украины" (...) Хлывнюку Андрею Владимировичу - певцу, вокалисту группы "Бумбокс"", - говорится в указе №604/2026 от 15 июля 2026 года.
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