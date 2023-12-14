Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Германию с необъявленным визитом, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Президент Украины прилетел во Франкфурт-на-Майне, сообщила местная полиция. Во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог.

По прибытии Владимир Зеленский отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.

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Дополнение

Как сообщило Politico, в Брюсселе сегодня было предположение, что Владимир Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС. Как указано, Зеленский очень хотел присутствовать, и лидеры в Брюсселе охотно пригласили его. Но, как сообщает издание со ссылкой на дипломатов, на встрече постпредов стран ЕС несколько послов высказали предостережение относительно приглашения Зеленского на саммит. Их опасения заключались в том, что его присутствие может вызвать противоречия с Орбаном и заставить последнего еще больше упереться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.