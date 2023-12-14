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Сегодня день, когда решимость будет или в Брюсселе, или в москве: Зеленский обратился к участникам саммита ЕС

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:51  •  8905 просмотра

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Президент Зеленский призвал Европейский Совет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и подчеркнул, что страна выполнила свои обязательства, предупредив, что отказ от этого может подбодрить путина. Он подчеркнул символическую важность единства ЕС и риск предательства европейского народа.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к  участникам саммита Европейского совета заявил, что сегодня день, когда решимость будет или  в Брюсселе, или в москве и призвал принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, передает УНН.

Сегодня день, когда решимость будет или у вас в Брюсселе, или в москве.  Люди в Европе не поймут, если довольная улыбка путина будет наградой заседанию в Брюсселе. На днях я говорил со многими из вас. Мы с вами говорим о решении, которое было обещано. И я не слышал ни одного контраргумента относительно того, почему мы не должны придерживаться плана, утвержденного всей Европой 

- сказал Зеленский.

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Он отметил, что в прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться.

"Мы приняли ключевые законы. Вы все - и я это подчеркну: все - хорошо знаете, что мы выполнили каждое свое обязательство. И был четкий график для ЕС. Сегодня - политическое решение в ответ на то, что мы выполнили. Решение о начале переговоров с Украиной. А в марте следующего года - утверждение переговорной рамки относительно того, как будем двигаться дальше. Никакой бюрократии. Все очень четко...", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Европа заслуживает быть сильной.

"Сила Европы - в единстве и решимости. Европа заслуживает достойной политики. Заслуживает того, чтобы договоры выполнялись и чтобы люди в Европе знали, что их не обманут. Десять лет назад в городах Украины люди восстали под флагами Евросоюза. Это был символ правды для них. И это должно так и остаться. Я прошу вас сегодня об одном - не предавать людей и их веру в Европу. Если в Европу никто не будет верить, что сохранит Европейский Союз?" - отметил Зеленский.

По его словам, люди в Европе не увидят никакой пользы, если москва получит из Брюсселя пас в виде негатива в отношении Украины.

"путин этим точно воспользуется и против вас лично, и против всей Европы.

Не давайте ему этой первой - и единственной - победы за год. Европа должна побеждать, договоры должны выполняться, а слово должны иметь значение", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Как сообщило Politico, в Брюсселе сегодня было предположение, что Владимир Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС. Как указано, Зеленский очень хотел присутствовать, и лидеры в Брюсселе охотно пригласили его. Но, как сообщает издание со ссылкой на дипломатов, на встрече постпредов стран ЕС несколько послов высказали предостережение относительно приглашения Зеленского на саммит. Их опасения заключались в том, что его присутствие может вызвать противоречия с Орбаном и заставить последнего еще больше упереться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Сьогодні день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в москві: Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС
Today is the day when determination will be either in Brussels or in Moscow: Zelensky addresses EU summit participants
Новости по теме

Сегодня день, когда решимость будет или в Брюсселе, или в москве: Зеленский обратился к участникам саммита ЕС

Президент Зеленский призвал Европейский Совет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и подчеркнул, что страна выполнила свои обязательства, предупредив, что отказ от этого может подбодрить путина. Он подчеркнул символическую важность единства ЕС и риск предательства европейского народа.

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