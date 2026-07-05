Зеленский поздравил военных моряков с Днем ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил Украины. В своем обращении глава государства поблагодарил военных моряков, морских пехотинцев, экипажи кораблей, береговые подразделения и всех, кто служит в составе ВМС, передает УНН.

День Военно-Морских Сил Украины. Благодарю всех наших военных моряков, морских пехотинцев, экипажи кораблей, береговые подразделения и каждого, кто служит в ВМС. Именно благодаря вашей смелости наше морское пространство остается под украинским контролем, южные регионы имеют защиту от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжелых участках фронта

Президент также отметил роль морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживает российские войска на самых сложных участках фронта.

Украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов. Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС. И самое главное - помним каждого, кто отдал жизнь за Украину. Вечная слава нашим героям. Благодарю всех, кто защищает наше государство. С Днем Военно-Морских Сил Украины!