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Зеленский поздравил военных моряков с Днем ВМС Украины

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных моряков, морпехов и экипажи кораблей за защиту морского пространства. Он подчеркнул, что украинские ВМС доказали силу профессионализма и решимости.

Зеленский поздравил военных моряков с Днем ВМС Украины
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил Украины. В своем обращении глава государства поблагодарил военных моряков, морских пехотинцев, экипажи кораблей, береговые подразделения и всех, кто служит в составе ВМС, передает УНН.

Детали

День Военно-Морских Сил Украины. Благодарю всех наших военных моряков, морских пехотинцев, экипажи кораблей, береговые подразделения и каждого, кто служит в ВМС. Именно благодаря вашей смелости наше морское пространство остается под украинским контролем, южные регионы имеют защиту от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжелых участках фронта

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил роль морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживает российские войска на самых сложных участках фронта.

Украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов. Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС. И самое главное - помним каждого, кто отдал жизнь за Украину. Вечная слава нашим героям. Благодарю всех, кто защищает наше государство. С Днем Военно-Морских Сил Украины!

- подчеркнул президент.

Напомним

В первое воскресенье июля в Украине чествуют воинов Военно-Морских Сил и работников морского и речного флота. Также 5 июля отмечают День бикини и День трудоголика.

Алла Киосак

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