Украина постепенно приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров, а со временем планирует выйти на максимальную оборонную самостоятельность. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня на Ставке подробно проанализировали наши возможности в РЭБ - то, что уже делается, то, что демонстрирует реальные боевые успехи. И то, что должны сделать дополнительно. Плюс - ракетная программа. Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это - трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров. Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность - именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы - сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором обсудили эффективность украинских дронов и РЭБ, а также ракетную программу Украины.