Зеленский посетил место ракетного удара в Запорожье: поручил найти новое помещение для больницы
Киев • УНН
Президент Украины осмотрел последствия ракетной атаки рф по Запорожью 10 декабря, где погибло 11 человек. Зеленский поручил найти новое помещение для пострадавшей больницы и помочь с оборудованием.
В Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с последствиями ракетного удара, который рф нанесла по городу 10 декабря, передает УНН со ссылкой на ОП.
В результате этой ракетной атаки был разрушен медицинский центр, а также повреждены жилые дома, учебные заведения, спортивный клуб и автомобили.
Поисково-спасательная операция длилась почти двое суток и завершилась сегодня после обеда. Этот ракетный удар унес жизни 11 человек, еще 22 получили ранения. На месте обстрела Владимир Зеленский почтил память погибших.
Президент также пообщался с работниками больницы и поручил начальнику Запорожской ОВА найти для коллектива новое помещение и помочь с закупкой оборудования, в том числе за средства доноров и меценатов.
В Запорожье завершилась аварийно-спасательная операция: работы продолжались почти двое суток12 дек. 2024, 13:27 • 10351 просмотр