Зеленский подписал закон о военных мемориальных кладбищах
Киев • УНН
Президент подписал закон о создании сети военных кладбищ. Документ определяет перечень лиц для почетного захоронения и источники финансирования.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок создания и функционирования военных кладбищ и правила почетного захоронения защитников. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады, передает УНН.
Детали
Документ системно регулирует вопросы увековечения памяти погибших и умерших лиц, защищавших государство, а также устанавливает четкие правила использования земель под такие объекты.
Закон формирует единые подходы к созданию военных кладбищ и гарантирует надлежащее чествование защитников Украины
Что предусматривают новые правила обустройства военных кладбищ и мемориалов
Закон предусматривает возможность создания Национального военного мемориального кладбища и сети региональных мемориальных кладбищ. Для этого разрешается использовать земли государственной собственности.
В то же время определены четкие ограничения. Запрещено размещать такие объекты на территориях природно-заповедного фонда общегосударственного значения, землях водного фонда и в пределах жилой застройки.
Документ также уточняет ключевые термины. В частности, законодательно закреплены понятия военного кладбища, мемориального кладбища, исторического военного захоронения и сектора военных захоронений.
Отдельно подчеркивается, что региональные мемориальные кладбища станут частью единой системы национального уровня.
Кому предусмотрено почетное захоронение и за какие средства
Закон определяет перечень лиц, которых могут хоронить с воинскими почестями. В него входят военнослужащие сектора безопасности и обороны, полицейские, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также награжденные государственными знаками отличия и участники международных миротворческих миссий.
В то же время установлены ограничения. Почетное захоронение не предусмотрено для лиц с непогашенной судимостью за умышленные преступления.
Порядок организации захоронений и правила увековечения памяти будет определять правительство. В сложных или отдельных случаях решение будет принимать специальная комиссия.
Финансирование захоронений будет осуществляться за счет государственного бюджета, а в отдельных случаях — местных бюджетов. Все захоронения и перезахоронения будут подлежать обязательной регистрации, в частности в электронной форме.
Также документ закрепляет, что военные мемориальные кладбища остаются в государственной собственности и не могут передаваться в аренду или приватизироваться.
