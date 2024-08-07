Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который нормирует вопросы административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества, декриминализировав мелкие кражи на сумму до 3028 грн. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"06.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Как сообщалось, до этого уголовным деянием была кража на 300 грн, закон повышает порог до 3000 грн, а также усиливает административную ответственность за мелкую кражу: за кражу до 757 гривен штраф от 850 до 1700; за кражу от 758 до 3028 грн штраф 1700 - 5100; за повторную - от 8500 до 17 000.

По данным МВД, указанным законопроектом предлагается в целом:

Увеличить минимальный порог отграничения административной и уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, присвоения или растраты в 10 раз (с 0,2 до 2 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно с 302,80 грн до 3 028 грн).

Введение новой конструкции статьи 51 КУоАП, предусматривающей:

разграничение ответственности в зависимости от суммы похищенного;

введение ответственности за повторность совершения мелкой кражи;

введение ответственности за систематически (три и более раз) совершение мелкой кражи.

Запрещается закрывать дела о повторном и систематическом совершении мелкой кражи (части 3 и 4 ст. 51 КУоАП) в связи с малозначительностью правонарушения (ст. 22 КУоАП).

Срок наложения административного взыскания за совершение мелкой кражи увеличивается до 6 месяцев (сейчас 3 месяца).

Рассмотрение дел о совершении мелкой кражи судами будет происходить без обязательного присутствия лица и в течение 15 суток (сейчас 5 суток).

"Закон имеет целью установить более справедливое и пропорциональное соответствие за совершение мелкой кражи", - отмечал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.