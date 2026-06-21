Зеленский отказался отменять название "Героев УПА" для подразделения ВСУ несмотря на скандал с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается отменять присвоенное одному из подразделений ВСУ почетное название "Героев УПА", несмотря на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла. Об этом глава государства сказал в интервью СМИ, пишет УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что решение о почетном наименовании было инициативой самих военных, а он лишь поддержал их обращение.

Когда они выбирают для себя название и обратились ко мне с просьбой, я подписал такой указ. Это была инициатива подразделения – заявил президент.

Глава государства также рассказал, что во время первой официальной встречи с Навроцким в Польше получил от него в подарок книги о Волынской трагедии.

Первый визит. Его подарок мне при рукопожатии – книги о Волынской трагедии – сказал Зеленский.

"Наши бойцы защищают Польшу и Европу"

Президент подчеркнул, что украинские военные сегодня защищают не только Украину, но и безопасность европейских государств.

Мы защищаем Польшу, мы защищаем Европу сейчас, не наоборот. Наши бойцы защищают и гибнут – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что не видит оснований для пересмотра своего решения и не намерен менять указ.

Я поддерживаю это. Я сейчас не сниму (указ о присвоении названия "Героев УПА" - ред.). Я ни разу не менял такие указы – заявил президент Украины.

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