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В Польше активисты создали «Орден Будущего» для Зеленского и украинцев после скандала

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Польские активисты учредили собственный «Орден Будущего» для президента Зеленского и украинцев после решения лишить его Ордена Белого Орла. Инициаторы назвали это решение ошибочным и обвинили политиков в использовании исторических тем.

В Польше активисты создали «Орден Будущего» для Зеленского и украинцев после скандала

Группа активистов Польши объявила о создании собственного «Ордена Будущего» для Президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа после решения президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Ордена Белого Орла. Об этом говорится в обращении инициаторов, пишет УНН.

Детали

Авторы инициативы заявили, что хотят выразить несогласие с решением польских властей и поддержку Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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По их словам, в 2023 году Польша наградила Зеленского и украинский народ Орденом Белого Орла в знак признания борьбы за свободу и безопасность Европы, а нынешнее решение Варшавы они считают ошибочным.

Инициаторы обвинили политиков в использовании исторических тем

Украинцы отдают жизни за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка

– говорится в обращении.

Авторы заявления утверждают, что польские правые силы используют тему Волынской трагедии во внутренней политической борьбе накануне парламентских выборов.

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Поэтому как граждане Республики Польша мы вручаем собственный орден. Это инициатива снизу. Таким образом мы показываем, что многих поляков не удастся настроить против украинцев

– подчеркнули инициаторы.

Они также заявили, что поддержка Украины со стороны значительной части польского общества сохраняется независимо от решений политиков и политических споров между Варшавой и Киевом.

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Степан Гафтко

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