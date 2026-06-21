В Польше активисты создали «Орден Будущего» для Зеленского и украинцев после скандала
Киев • УНН
Польские активисты учредили собственный «Орден Будущего» для президента Зеленского и украинцев после решения лишить его Ордена Белого Орла. Инициаторы назвали это решение ошибочным и обвинили политиков в использовании исторических тем.
Группа активистов Польши объявила о создании собственного «Ордена Будущего» для Президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа после решения президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Ордена Белого Орла. Об этом говорится в обращении инициаторов, пишет УНН.
Детали
Авторы инициативы заявили, что хотят выразить несогласие с решением польских властей и поддержку Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии.
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По их словам, в 2023 году Польша наградила Зеленского и украинский народ Орденом Белого Орла в знак признания борьбы за свободу и безопасность Европы, а нынешнее решение Варшавы они считают ошибочным.
Инициаторы обвинили политиков в использовании исторических тем
Украинцы отдают жизни за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка
Авторы заявления утверждают, что польские правые силы используют тему Волынской трагедии во внутренней политической борьбе накануне парламентских выборов.
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Поэтому как граждане Республики Польша мы вручаем собственный орден. Это инициатива снизу. Таким образом мы показываем, что многих поляков не удастся настроить против украинцев
Они также заявили, что поддержка Украины со стороны значительной части польского общества сохраняется независимо от решений политиков и политических споров между Варшавой и Киевом.
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