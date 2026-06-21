В Польше активисты создали «Орден Будущего» для Зеленского и украинцев после скандала

Группа активистов Польши объявила о создании собственного «Ордена Будущего» для Президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа после решения президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Ордена Белого Орла. Об этом говорится в обращении инициаторов, пишет УНН.

Авторы инициативы заявили, что хотят выразить несогласие с решением польских властей и поддержку Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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По их словам, в 2023 году Польша наградила Зеленского и украинский народ Орденом Белого Орла в знак признания борьбы за свободу и безопасность Европы, а нынешнее решение Варшавы они считают ошибочным.

Украинцы отдают жизни за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка

Авторы заявления утверждают, что польские правые силы используют тему Волынской трагедии во внутренней политической борьбе накануне парламентских выборов.

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Поэтому как граждане Республики Польша мы вручаем собственный орден. Это инициатива снизу. Таким образом мы показываем, что многих поляков не удастся настроить против украинцев