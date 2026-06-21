Туск пытается снизить напряженность между Польшей и Украиной после скандала с орденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допустить углубления конфликта между польскими и украинскими политиками на фоне скандала вокруг ордена Белого Орла. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X, пишет УНН.

По словам Туска, эскалация спора будет иметь негативные последствия для обоих государств.

Втягивание в конфликт между политиками в Польше и Украине - это стратегическая ошибка, на которой обе стороны потеряют: в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления