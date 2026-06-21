Туск пытается снизить напряженность между Польшей и Украиной после скандала с орденом

$44.9151.46
ukenru
Эксклюзив
11:42 • 8466 просмотра
10-й КиевПрайд Марш состоялся в центре столицы - противники собрались без столкновенийPhotoVideo
09:44 • 20558 просмотра
Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениямVideo
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 34747 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
20 июня, 17:40 • 44188 просмотра
Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины
20 июня, 17:20 • 80101 просмотра
Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силеVideo
20 июня, 16:37 • 48714 просмотра
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
20 июня, 14:47 • 44746 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Эксклюзив
20 июня, 14:00 • 80380 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
20 июня, 13:00 • 27794 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
20 июня, 11:25 • 28439 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.2м/с
34%
755мм
Популярные новости
Вражеская атака на Сумщину: один человек погиб, 13 раненыPhoto21 июня, 04:35 • 15826 просмотра
Массированные удары рф по Украине 21 июня - есть погибшие и раненые в пяти областяхPhoto21 июня, 05:33 • 14755 просмотра
Производит до 9 млн тонн нефти в год - ССО озвучили детали атаки на НПЗ в Тюмени21 июня, 05:54 • 11084 просмотра
В оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на всех АЗСVideo08:08 • 12450 просмотра
Силы обороны поразили порт "Кавказ", нефтебазу и ПВО на Крымском мосту08:30 • 15016 просмотра
публикации
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 34747 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 49271 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 62709 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 68394 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 70706 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Крым
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 32221 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 37288 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 54293 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 65671 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 73777 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Туск пытается снизить напряженность между Польшей и Украиной после скандала с орденом

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допустить эскалации спора из-за скандала с орденом Белого Орла. Он подчеркнул, что конфликт будет иметь негативные последствия для обоих государств в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане.

Туск пытается снизить напряженность между Польшей и Украиной после скандала с орденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допустить углубления конфликта между польскими и украинскими политиками на фоне скандала вокруг ордена Белого Орла. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По словам Туска, эскалация спора будет иметь негативные последствия для обоих государств.

Втягивание в конфликт между политиками в Польше и Украине - это стратегическая ошибка, на которой обе стороны потеряют: в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления

- написал Туск.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне резонанса после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Вслед за Ющенко и Кучмой Порошенко отказался от высшего ордена Польши из-за скандала с Зеленским20.06.26, 22:16 • 11073 просмотра

После этого Зеленский отправил награду в Польшу, а ряд украинских политиков и общественных деятелей объявили об отказе от собственных польских наград в знак солидарности.

Туск заявил о контактах с европейскими партнерами

Польский премьер подчеркнул, что пытается не допустить дальнейшего обострения ситуации.

В разговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряженность. Это нелегкая задача

- отметил он.

Туск заявил, что конфликт между Навроцким и Зеленским радует Путина и шокирует союзников20.06.26, 03:17 • 16478 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира