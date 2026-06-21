Туск пытается снизить напряженность между Польшей и Украиной после скандала с орденом
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допустить эскалации спора из-за скандала с орденом Белого Орла. Он подчеркнул, что конфликт будет иметь негативные последствия для обоих государств в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допустить углубления конфликта между польскими и украинскими политиками на фоне скандала вокруг ордена Белого Орла. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам Туска, эскалация спора будет иметь негативные последствия для обоих государств.
Втягивание в конфликт между политиками в Польше и Украине - это стратегическая ошибка, на которой обе стороны потеряют: в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления
Заявление польского премьера прозвучало на фоне резонанса после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
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После этого Зеленский отправил награду в Польшу, а ряд украинских политиков и общественных деятелей объявили об отказе от собственных польских наград в знак солидарности.
Туск заявил о контактах с европейскими партнерами
Польский премьер подчеркнул, что пытается не допустить дальнейшего обострения ситуации.
В разговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряженность. Это нелегкая задача
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