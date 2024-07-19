Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с представителями британских оборонных компаний в Великобритании. Обсуждались перспективы совместного производства оружия и углубления сотрудничества в оборонной отрасли.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию обсудил с топ-менеджерами ведущих британских оборонных компаний перспективы совместного производства оружия, сообщили пресс-служба главы государства, передает УНН.
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«Спасибо Великобритании за непоколебимую поддержку Украины. Вы стали первой европейской страной, которая предоставила Украине летальное оружие, танки, дальнобойное оружие. Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение о безопасности. И я рад, что мы с вами и в дальнейшем углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли», - отметил Зеленский.
Сообщается, что во время встречи президент обсудил с представителями британских оборонных компаний перспективы совместного производства боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, а также ремонт и обслуживание военной техники, переданную Великобританией Украине.
Зеленский пригласил британские оборонные компании к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями.
Также глава государства отметил, что Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения и заинтересована в международной кооперации.
На встрече присутствовали министр обороны Великобритании Джон Гили, министр по бизнесу и торговле Джонатан Рейнольдс, а также представители компаний ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.
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