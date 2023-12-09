Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента на инаугурацию
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и по дороге встретился с премьер-министром Кабо-Верде, где обсудил сотрудничество и мирные инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.
Детали
По дороге в Аргентину он встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде.
По дороге в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой, которая стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной
По словам президента, голос Кабо-Верде - это голос демократии, который помогает Украине на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые являются очень важными для Украины.
Я благодарю премьер-министра Жозе Улиссеша Коррея-и-Силви за поддержку гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и приглашаю присоединиться к имплементации Украинской формулы мира
Кроме того, Зеленский проинформировал Коррея-и-Силви о неудачных попытках России помешать гражданскому судоходству в Черном море, отметив, что после перезапуска альтернативного "зернового коридора" по нему уже было транспортировано более 7 млн тонн зерна.
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Также лидеры двух стран уделили внимание и активизации отношений Украины с государствами Африки, усилению взаимодействия в рамках участия в международных форумах, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.
Зеленский также пригласил главу правительства Кабо-Верде посетить Украину с визитом.
Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента на инаугурацию
Президент Украины Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и по дороге встретился с премьер-министром Кабо-Верде, где обсудил сотрудничество и мирные инициативы.
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