Зеленский анонсировал возможную встречу в США в ближайшее время по завершению войны

Президент Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу в США в ближайшее время, где американская сторона может поделиться идеями по завершению войны, о чем заявил журналистам в четверг, пишет УНН.

"Мы обсудили возможность встречи, есть несколько наработок и предложений от США, несколько планов по завершению войны", - сказал Зеленский, говоря о разговоре с посланцами президента США Дональда Трампа накануне.

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Они поделятся с нами этими идеями. У нас будет встреча. Я думаю, что они хотят поделиться и с нами, и с "русскими". Когда эта встреча — пока что я не знаю, думаю, что, скорее всего, у нас может быть встреча в Соединенных Штатах Америки с американской стороной безусловно. Нас пригласили... есть несколько дат, нужно просто посмотреть, чтобы все совпадало со всеми графиками. Я думаю, может быть встреча в ближайшие дни, неделя