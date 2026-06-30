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Зеленский анонсировал кадровые решения по общинам, отстающим в подготовке к зиме

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Президент Зеленский заявил, что часть общин отстает в подготовке к зиме, поэтому будут кадровые выводы. Правительство и Нафтогаз выполняют задачи по развитию энергетических партнерств.

Зеленский анонсировал кадровые решения по общинам, отстающим в подготовке к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть украинских общин отстает в подготовке к зимнему периоду. По его словам, в связи с этим будут сделаны выводы, в том числе кадровые. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"Продолжаем подготовку к зимнему периоду: газ для Украины, защита для нашей энергогенерации и логистических путей, поставка необходимого оборудования. Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая сможет поддержать наше государство и людей этой зимой и в долгосрочной перспективе. Сергей Корецкий доложил о работе на уровне между энергетическими компаниями: готовим на июль соответствующие соглашения", — написал Зеленский.

Он добавил, что также были определены политические приоритеты, которые можно усилить на уровне отношений с лидерами государств.

"Премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила об обеспечении нашей страны необходимыми объемами топлива, а также о реализации в регионах соответствующих планов устойчивости. Часть общин, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе кадровые. Благодарю всех, кто работает действительно эффективно в интересах Украины и своей общины", — добавил Зеленский.

Напомним

По итогам Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске удалось привлечь более 550 млн евро международной помощи для подготовки украинской энергетики к следующему отопительному сезону.

Павел Башинский

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