Зеленский анонсировал кадровые решения по общинам, отстающим в подготовке к зиме
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что часть общин отстает в подготовке к зиме, поэтому будут кадровые выводы. Правительство и Нафтогаз выполняют задачи по развитию энергетических партнерств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть украинских общин отстает в подготовке к зимнему периоду. По его словам, в связи с этим будут сделаны выводы, в том числе кадровые. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Детали
"Продолжаем подготовку к зимнему периоду: газ для Украины, защита для нашей энергогенерации и логистических путей, поставка необходимого оборудования. Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая сможет поддержать наше государство и людей этой зимой и в долгосрочной перспективе. Сергей Корецкий доложил о работе на уровне между энергетическими компаниями: готовим на июль соответствующие соглашения", — написал Зеленский.
Он добавил, что также были определены политические приоритеты, которые можно усилить на уровне отношений с лидерами государств.
"Премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила об обеспечении нашей страны необходимыми объемами топлива, а также о реализации в регионах соответствующих планов устойчивости. Часть общин, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе кадровые. Благодарю всех, кто работает действительно эффективно в интересах Украины и своей общины", — добавил Зеленский.
Напомним
По итогам Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске удалось привлечь более 550 млн евро международной помощи для подготовки украинской энергетики к следующему отопительному сезону.