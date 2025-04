“Зеленый” список стран: на этой неделе ЕС не исключит Украину

Цитата

"Похоже, на этой неделе Украина останется в списке рекомендованных ЕС безопасных третьих стран по COVID19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе", - написал Рикард Йозвяк.

looks like #Ukraine will remain on the EU's recommended safe third country # COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week

Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что Украина будет удалена из рекомендованного для безопасных путешествий списка ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет попадать в него.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже 2644000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, - 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,1 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее.

Статистика в Украине демонстрирует стремительный рост случаев заболеваемости COVID, причина в низком проценте вакцинации и в антивакцинаторской пропаганде. Как следствие, Украину могут исключить из "зеленого" списка COVID безопасных стран. Об этом сказал на брифинге в среду, 20 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.