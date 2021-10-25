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“Зелений” список країн: цього тижня ЄС не виключить Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Цього тижня ЄС залишить Україну у списку третіх країн, чиїм громадянам дозволений в’їзд на територію Євросоюзу попри карантинні обмеження. Про це повідомив брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у своєму Twitter, передає УНН.

“Зелений” список країн: цього тижня ЄС не виключить Україну

Цитата

"Схоже, на цьому тижні Україна залишиться в списку рекомендованих ЄС безпечних третіх країн щодо COVID19. Але ситуація буде відстежуватися, і нова пропозиція може з’явитися пізніше цього тижня" - написав Рікард Йозвяк.

looks like #Ukraine will remain on the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2021

Доповнення

Раніше Рікард Йозвяк повідомляв, що Україна буде видалена з рекомендованого для безпечних подорожей списку ЄС. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не буде потрапляти в нього. 

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже 2644000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, - 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,1 тисячі осіб, що менше показника днем раніше.

Статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків захворюваності на COVID, причина у низькому відсотку вакцинації та антивакцинаторській пропаганді. Як наслідок, Україну можуть виключити з “зеленого” списку COVID-безпечних країн. Про це сказав на брифінгу у середу 20 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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