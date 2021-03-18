Совершили марш, отбили и остановили наступление: военные показали видео с тренировки противодесантного резерва

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Как отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, подобные занятия с подразделениями противодесантного резерва происходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих, несущих боевую службу на юге Украины.

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"На этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", - сообщил генерал лейтенант Сергей Наев.

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По словам командующего, вскоре, согласно плану боевой подготовки, десантники примут участие в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.

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