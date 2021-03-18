Здійснили марш, відбили та зупинили наступ: військові показали відео з тренування протидесантного резерву

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Як наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня та спрямовані на підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців, які несуть бойову службу на півдні України.

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“Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону”, — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами командувача, незабаром, згідно плану бойової підготовки, десантники братимуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, артилерії та армійської авіації.

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