Здійснили марш, відбили та зупинили наступ: військові показали відео з тренування протидесантного резерву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час заходів бойової підготовки, з особовим складом підрозділів десантно-штурмових військ, які підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, проведено тренування з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника. Про це УНН повідомили у Службі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
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Як наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня та спрямовані на підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців, які несуть бойову службу на півдні України.
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“Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону”, — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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За словами командувача, незабаром, згідно плану бойової підготовки, десантники братимуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, артилерії та армійської авіації.
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