Сборная свободных агентов Испании: "Динамо" внесло изменения в список спарринг-партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В расписании контрольных матчей киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Испании произошли коррективы, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
"Бело-синие" проведут четыре спарринга за время первого сбора. Стал известен четвертый соперник "Динамо", а также время и место всех четырех игр.
21 января в 12:00 на поле тренировочного центра La Finca "динамовцы" сыграют с AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов).
Контекст
"Динамо" сообщило первых трех соперниках на сборе в Испании.