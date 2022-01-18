Збірна вільних агентів Іспанії: "Динамо" внесло зміни в список спаринг-партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У розкладі контрольних матчів київського "Динамо" на тренувальному зборі в Іспанії відбулися корективи, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Деталі
"Біло-сині" проведуть чотири спаринги за час першого збору. Став відомий четвертий суперник "Динамо", а також час і місце всіх чотирьох ігор.
21 січня о 12:00 на полі тренувального центру La Finca "динамівці" зіграють із "AFE" (збірна Асоціації професійних футболістів Іспанії, збірна вільних агентів).
Контекст
"Динамо" повідомило перших трьох суперників на зборі в Іспанії.