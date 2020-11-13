Сборная Украины завоевала еще две медали чемпионата Европы по велотреку

Украинский велосипедист Роман Гладыш завоевал серебряную награду в гонке скретч на чемпионате Европы по велотреку. Лучше него выступил только португалец Юри Леитао. Тройку замкнул Оливер Вуд из Великобритании.

Также сборная Украины в составе Анны Нагорной, Татьяны Климченко, Виктории Бондарь и Юлии Бирюковой, завоевала бронзовую награду в командной гонке преследования.

Заметим, после двух соревновательных дней в активе "желто-синих" одна "серебряная" и три бронзовых награды и 5-е место в общекомандном медальном зачете. Лидером идет Великобритания с 3 золотыми медалями.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцы завоевали первые две медали на чемпионате Европы по велотреку.