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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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4 марта, 09:55 • 100282 просмотра

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Сборная Украины завоевала еще две медали чемпионата Европы по велотреку

Сборная Украины завоевала еще две медали чемпионата Европы по велотреку

Киев  •  УНН

 • 10246 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во второй день континентального первенства по велотреку, который проходит в болгарском Пловдиве, украинские спортсмены дважды поднялись на пьедестал почета, информирует УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.

Украинский велосипедист Роман Гладыш завоевал серебряную награду в гонке скретч на чемпионате Европы по велотреку. Лучше него выступил только португалец Юри Леитао. Тройку замкнул Оливер Вуд из Великобритании.

Также сборная Украины в составе Анны Нагорной, Татьяны Климченко, Виктории Бондарь и Юлии Бирюковой, завоевала бронзовую награду в командной гонке преследования.

Заметим, после двух соревновательных дней в активе "желто-синих" одна "серебряная" и три бронзовых награды и 5-е место в общекомандном медальном зачете. Лидером идет Великобритания с 3 золотыми медалями.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцы завоевали первые две медали на чемпионате Европы по велотреку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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