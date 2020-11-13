Збірна України здобула ще дві медалі чемпіонату Європи з велотреку

Український велосипедист Роман Гладиш виборов срібну нагороду у гонці скретч на чемпіонаті Європи з велотреку. Краще за нього виступив лише португалець Юрі Леітао. Трійку замкнув Олівер Вуд із Великої Британії.

Також збірна України у складі Анни Нагорної, Тетяни Клімченко, Вікторії Бондарь і Юлії Бірюкової, виборола бронзову нагороду у командній гонці переслідування.

Зауважимо, після двох змагальних днів в активі "жовто-блакитних" одна "срібна" та три бронзові нагороди та 5-те місце у загальнокомандному медальному заліку. Лідером йде Велика Британія із 3 золотими медалями.

Як повідомлялося раніше в УНН, українці вибороли перші дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку.