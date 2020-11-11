Українці вибороли перші дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопад. УНН. Тетяна Клімченко принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з велотреку, що стартував у місті Пловдив (Болгарія), передає УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.
Спортсменка стала третьою у гонці скретч. Вона фінішувала після Анни Церах із Білорусі, а переможницею стала італійка Мартіна Фіданца.
Окрім того, у командному спринті чемпіонату Європи наші Любов Басова, Олена Старікова і Олександра Логвинюк завоювали бронзовий комплект нагород.
Варто відзначити, що чемпіонат Європи з велотреку проходить в Пловдиві і завершиться 15 листопада. Україну на європейських змаганнях представляють 22 велосипедистки.