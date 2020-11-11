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Українці вибороли перші дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку

Київ • УНН

 • 11030 перегляди

КИЇВ. 12 листопад. УНН. Тетяна Клімченко принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з велотреку, що стартував у місті Пловдив (Болгарія), передає УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.

Спортсменка стала третьою у гонці скретч. Вона фінішувала після Анни Церах із Білорусі, а переможницею стала італійка Мартіна Фіданца.

Окрім того, у командному спринті чемпіонату Європи наші Любов Басова, Олена Старікова і Олександра Логвинюк завоювали бронзовий комплект нагород.

Варто відзначити, що чемпіонат Європи з велотреку проходить в Пловдиві і завершиться 15 листопада. Україну на європейських змаганнях представляють 22 велосипедистки.

Українські Національні Новини

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