Сборная Украины по биатлону представила новую форму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Киев с рабочим визитом прибыл президент компании “РЕАК” Цзиньнань Сюй при участии которого состоялась презентация новой формы украинской биатлонной сборной, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Господин Сюй отметил, что “PEAK”, учитывая удачный опыт сотрудничества с НОК также в дальнейшем планирует углублять и расширять представительство в украинском спорте. Подтверждением этому стало подписание спонсорского соглашения между компанией и Федерацией биатлона Украины. Контракт с ведущей зимней украинской федерацией будет действовать до 2022 года.
“Мы очень рады нашему партнерству с компанией PEAK и благодарим НОК за помощь в реализации этого сотрудничества. Благодаря ему 60 спортсменов национальных команд будут обеспечены полным комплектом повседневной летней и зимней экипировки”, - отметил глава федерации, вице-президент НОК Владимир Брынзак.
Примечательно, что в рамках пресс-конференции по случаю подписания контракта также приняли участие лидеры сборной Украины по биатлону — Дмитрий Подручный, Ирина Варвинец, Артем Тищенко, продемонстрировавших комплекты формы “PEAK”, которую будет использовать команда.
Заметим, что ранее производителем формы “желто-синих” биатлонистов была компания “Adidas”.