Сборная Украины по биатлону представила новую форму

Господин Сюй отметил, что “PEAK”, учитывая удачный опыт сотрудничества с НОК также в дальнейшем планирует углублять и расширять представительство в украинском спорте. Подтверждением этому стало подписание спонсорского соглашения между компанией и Федерацией биатлона Украины. Контракт с ведущей зимней украинской федерацией будет действовать до 2022 года.

“Мы очень рады нашему партнерству с компанией PEAK и благодарим НОК за помощь в реализации этого сотрудничества. Благодаря ему 60 спортсменов национальных команд будут обеспечены полным комплектом повседневной летней и зимней экипировки”, - отметил глава федерации, вице-президент НОК Владимир Брынзак.

Примечательно, что в рамках пресс-конференции по случаю подписания контракта также приняли участие лидеры сборной Украины по биатлону — Дмитрий Подручный, Ирина Варвинец, Артем Тищенко, продемонстрировавших комплекты формы “PEAK”, которую будет использовать команда.

Заметим, что ранее производителем формы “желто-синих” биатлонистов была компания “Adidas”.