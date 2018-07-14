Збірна України з біатлону презентувала нову форму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Київ з робочим візитом прибув президент компанії “РЕАК” Цзин’нань Сюй за участі якого відбулася презентація нової форми української біатлонної збірної, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Пан Сюй зазначив, що “PEAK”, враховуючи вдалий досвід співробітництва з НОК, також у подальшому планує поглиблювати та розширювати представництво в українському спорті. Підтвердженням цьому стало підписання спонсорської угоди між компанією та Федерацією біатлону України. Контракт з провідною зимовою української федерацією буде діяти до 2022 року.
“Ми надзвичайно раді нашому партнерству з компанією PEAK та дякуємо НОК за допомогу у реалізації цього співробітництва. Завдяки йому 60 спортсменів національних команд будуть забезпечені повним комплектом повсякденної літньої та зимової екіпіровки”, — зазначив очільник федерації, віце-президент НОК Володимир Бринзак.
Примітно, що в рамках прес-конференції з нагоди підписання контракту також взяли участь лідери збірної України з біатлону — Дмитро Підручний, Ірина Варвинець, Артем Тищенко, що продемонстрували комплекти форми “PEAK”, яку буде використовувати команда.
Зауважимо, що раніше виробником форми “жовто-блакитних” біатлоністів була компанія “Adidas”.