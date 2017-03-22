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14:19 • 23107 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 75248 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106102 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 116545 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127909 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139542 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144136 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 132111 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 122046 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины вошла в тройку лучших на чемпионате Европы по боксу

Сборная Украины вошла в тройку лучших на чемпионате Европы по боксу

Киев • УНН

 • 12012 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В румынском городе Браила проходил молодежный чемпионат Европы среди мужчин (U-22). По итогам соревнований в активе украинской сборной пять наград - "золото", "серебро" и три бронзы, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

На высшую ступень пьедестала континентального первенства в весовой категории до 75 кг поднялся Александр Хижняк.

Ярослав Харциз получил вице-чемпионский титул в весовой категории до 60 кг.

Ростислав Белостоцкий в весовой категории до 49 кг, Степан Грекул в весовой категории до 81 кг и Рамазан Муслимов в весе до 91 кг стали бронзовыми призерами первенства.

Заметим, что согласно результатам "сине-желтая" команда вошла в топ-3 самых сильных сборных чемпионата Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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