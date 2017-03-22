Сборная Украины вошла в тройку лучших на чемпионате Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В румынском городе Браила проходил молодежный чемпионат Европы среди мужчин (U-22). По итогам соревнований в активе украинской сборной пять наград - "золото", "серебро" и три бронзы, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
На высшую ступень пьедестала континентального первенства в весовой категории до 75 кг поднялся Александр Хижняк.
Ярослав Харциз получил вице-чемпионский титул в весовой категории до 60 кг.
Ростислав Белостоцкий в весовой категории до 49 кг, Степан Грекул в весовой категории до 81 кг и Рамазан Муслимов в весе до 91 кг стали бронзовыми призерами первенства.
Заметим, что согласно результатам "сине-желтая" команда вошла в топ-3 самых сильных сборных чемпионата Европы.