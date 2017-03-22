Сборная Украины вошла в тройку лучших на чемпионате Европы по боксу

На высшую ступень пьедестала континентального первенства в весовой категории до 75 кг поднялся Александр Хижняк.

Ярослав Харциз получил вице-чемпионский титул в весовой категории до 60 кг.

Ростислав Белостоцкий в весовой категории до 49 кг, Степан Грекул в весовой категории до 81 кг и Рамазан Муслимов в весе до 91 кг стали бронзовыми призерами первенства.

Заметим, что согласно результатам "сине-желтая" команда вошла в топ-3 самых сильных сборных чемпионата Европы.