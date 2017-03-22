Збірна України увійшла до трійки кращих на чемпіонаті Європи з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У румунському місті Браіла проходив молодіжний чемпіонат Європи серед чоловіків (U-22). За підсумками змагань в активі української збірної п'ять нагород — "золото", "срібло" та три бронзи, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
На найвищу сходинку п'єдесталу континентальної першості у ваговій категорії до 75 кг піднявся Олександр Хижняк.
Ярослав Харциз здобув віце-чемпіонський титул у ваговій категорії до 60 кг.
Ростислав Білостоцький у ваговій категорії до 49 кг, Степан Грекул у ваговій категорії до 81 кг та Рамазан Муслімов у вазі до 91 кг стали бронзовими призерами першості.
Зауважимо, що відповідно до результатів "синьо-жовта" команда увійшла до топ-3 найсильніших збірних чемпіонату Європи.