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09:44 • 36452 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112158 просмотра

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8 марта, 10:25 • 120203 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159253 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149756 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139062 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 118206 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина прогрессировала на несколько позиций, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА и ФФУ.

В новом рейтинге, после октябрьских матчей с командами Италии (1:1) и Чехии (1:0), сборная Украины находится на 27-м месте, поднявшись за месяц на две ступени. Вдруг в активе "сине-желтых" 1490 баллов.

Только одним пунктом наша сборная уступает Румынии и на 11 отстает от 25-го Сенегала. На 7 пунктов от Украины отстает национальная сборная Словакии - один из соперников по Лиге наций.

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Среди представителей Европы наша национальная команда сейчас находится на 17-й позиции.

Добавим, что первая ступень в генерации досталась Бельгии (1729), далее идет Франция, Бразилия, Хорватия и Англия.

Напомним, в сентябрьском рейтинге ФИФА Украина находилась на двадцать девятой строчке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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