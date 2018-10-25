Сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА

В новом рейтинге, после октябрьских матчей с командами Италии (1:1) и Чехии (1:0), сборная Украины находится на 27-м месте, поднявшись за месяц на две ступени. Вдруг в активе "сине-желтых" 1490 баллов.



Только одним пунктом наша сборная уступает Румынии и на 11 отстает от 25-го Сенегала. На 7 пунктов от Украины отстает национальная сборная Словакии - один из соперников по Лиге наций.



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Среди представителей Европы наша национальная команда сейчас находится на 17-й позиции.



Добавим, что первая ступень в генерации досталась Бельгии (1729), далее идет Франция, Бразилия, Хорватия и Англия.



Напомним, в сентябрьском рейтинге ФИФА Украина находилась на двадцать девятой строчке.