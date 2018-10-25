Збірна України покращила позиції в рейтингу ФІФА

У новому рейтингу, після жовтневих матчів із командами Італії (1:1) та Чехії (1:0), збірна України перебуває на 27-му місці, піднявшись за місяць на дві сходинки. Нараз в активі "синьо-жовтих" 1490 балів.



Лише одним пунктом наша збірна поступається Румунії і на 11 відстає від 25-го Сенегалу. На 7 пунктів від України відстає національна збірна Словаччини – один із суперників по Лізі націй.



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Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 17-й позиції.



Додамо, що перша сходинка в генерації дісталася Бельгії (1729), далі йде Франція, Бразилія, Хорватія та Англія.



Нагадаємо, у вересневому рейтингу ФІФА Україна перебувала на 29-ій сходинці.