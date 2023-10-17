Сборная Украины переиграла в гостях команду Мальты

Детали

Отмечается, что первый тайм получился неоднозначным. Наша команда владела мячом, однако очень тяжело создавала моменты, игроки много ошибались. На 12-й минуте мальтийцы вообще вышли вперед, когда во время атаки по центру Пол Мбонг убежал от защитников и пробил между ног Трубину.

На 38-й минуте украинец Судаков выполнил удар-передачу, а Камензули на дальней штанге курьезно отправил мяч в собственные ворота. Вскоре украинцы уже вели в счете — Мудрик заработал пенальти, который реализовал Довбык.

До перерыва Мальта едва не отыгралась, однако украинцы не замедлили с ответом. Однако Мудрик не воспользовался ошибкой Бонелло, позволив киперу исправиться сейвом.

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В начале второго тайма команды обменялись несколькими ударами. Постепенно украинцы вернулись к контролю мяча, что не мешало хозяевам проводить опасные атаки. Так, на 60-й минуте Трубину пришлось выручать после удара Нвоко с разворота.

Позже здорово издали приложился Мудрик, но Бонелло был на месте. Мальтийцы ответили опасным ударом от Джозефа Мбонга, который прошел выше цели. В концовке матча все вопросы о победителе снял Мудрик, забив дебютный гол за сборную. Михаил прорвался по флангу, сместился в центр и блестящим дальним ударом попал в дальний угол.