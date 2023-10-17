Сборная Украины переиграла в гостях команду Мальты

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 21018 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 42969 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 50830 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 150345 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 82818 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 93447 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 269761 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78893 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128852 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168983 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 121314 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 194631 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 100852 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 54982 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 35098 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 150306 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 194704 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 269708 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 297118 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 347240 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 11361 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 35164 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 55049 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 100916 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 64778 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Сборная Украины переиграла в гостях команду Мальты

Киев • УНН

 • 407339 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во вторник вечером, 17 октября, национальная сборная Украины одержала победу у команды Мальты со счетом 3:1 в рамках квалификации Евро-2024. Об этом пишет Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Сборная Украины переиграла в гостях команду Мальты

Детали

Отмечается, что первый тайм получился неоднозначным. Наша команда владела мячом, однако очень тяжело создавала моменты, игроки много ошибались. На 12-й минуте мальтийцы вообще вышли вперед, когда во время атаки по центру Пол Мбонг убежал от защитников и пробил между ног Трубину.

На 38-й минуте украинец Судаков выполнил удар-передачу, а Камензули на дальней штанге курьезно отправил мяч в собственные ворота. Вскоре украинцы уже вели в счете — Мудрик заработал пенальти, который реализовал Довбык.

До перерыва Мальта едва не отыгралась, однако украинцы не замедлили с ответом. Однако Мудрик не воспользовался ошибкой Бонелло, позволив киперу исправиться сейвом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбор на Евро-2024: Украинская сборная по футболу потеряла двух игроков на матч против Мальты

В начале второго тайма команды обменялись несколькими ударами. Постепенно украинцы вернулись к контролю мяча, что не мешало хозяевам проводить опасные атаки. Так, на 60-й минуте Трубину пришлось выручать после удара Нвоко с разворота.

Позже здорово издали приложился Мудрик, но Бонелло был на месте. Мальтийцы ответили опасным ударом от Джозефа Мбонга, который прошел выше цели. В концовке матча все вопросы о победителе снял Мудрик, забив дебютный гол за сборную. Михаил прорвался по флангу, сместился в центр и блестящим дальним ударом попал в дальний угол.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50