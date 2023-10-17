Збірна України переграла у гостях команду Мальти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У вівторок ввечері, 17 жовтня, національна збірна України здобула перемогу у команди Мальти з рахунком 3:1 в межах кваліфікації Євро-2024. Про це пише Українська асоціація футболу, передає УНН.
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Зазначається, що перший тайм вийшов неоднозначним. Наша команда володіла м’ячем, проте дуже важко створювала моменти, гравці багато помилялися. На 12-й хвилині мальтійці взагалі вийшли вперед, коли під час атаки по центру Пол Мбонг утік від захисників і пробив між ніг Трубіну.
На 38-й хвилині українець Судаков виконав удар-передачу, а Камензулі на дальній стійці курйозно відправив м’яч у власні ворота. Незабаром українці вже вели в рахунку — Мудрик заробив пенальті, який реалізував Довбик.
До перерви Мальта ледь не відігралася, проте українці не забарилися з відповіддю. Однак Мудрик не скористався помилкою Бонелло, дозволивши кіперу виправитися сейвом.
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На початку другого тайму команди обмінялися кількома ударами. Поступово українці повернулися до контролю м’яча, що не заважало господарям проводити небезпечні атаки. Так, на 60-й хвилині Трубіну довелося виручати після удару Нвоко з розвороту.
Пізніше здорово здалеку приклався Мудрик, але Бонелло був на місці. Мальтійці відповіли небезпечним ударом від Джозефа Мбонга, який пройшов вище цілі. Наприкінці матчу всі питання про переможця зняв Мудрик, забивши дебютний гол за збірну. Михайло прорвався по флангу, змістився в центр і блискучим дальнім ударом поцілив у дальній кут.