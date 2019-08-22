Сборная Украины объявила заявку на ЧЕ по женскому боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С 22 августа по 1 сентября Национальная женская сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по боксу, который будет принимать Мадрид (Испания). Об этом говорится на сайте ФБУ, передает УНН.
Женскую сборную Украины на континентальном первенстве будут представлять:
Анна Охота (48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Иванна Крупеня (54 кг), Юлия Цыплакова (57 кг), Анна Охрей (60 кг), Мария Бова (64 кг), Анна Лысенко (69 кг), Татьяна Петрович (75 кг), Анастасия Черноколенко (81 кг), Татьяна Шевченко (81 кг).
"Мы выполнили большой объем работы в подготовке к Чемпионату Европы, на который мы уже через несколько дней уезжаем. Девушки находятся в прекрасных боевых кондициях. Поэтому, я убежден, что мы сможем достойно выступить на континентальном первенстве в Испании. В Мадриде мы будем представлены во всех десяти весовых категориях. очень приятно, что к Чемпионату Европы мы подошли без травм и наша команда будет представлена очень мощным составом", - признался главный тренер женской сборной Украины Сергей Гордиенко.
Кроме того отмечено, что непосредственно соревновательные дни соревнований пройдут с 24 по 31 августа на спортивной арене "Амая Вальдеморо".