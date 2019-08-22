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08:52 • 79882 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 91758 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126267 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128101 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130217 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153138 просмотра

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5 марта, 16:07 • 151107 просмотра

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Сборная Украины объявила заявку на ЧЕ по женскому боксу

Сборная Украины объявила заявку на ЧЕ по женскому боксу

Киев  •  УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. С 22 августа по 1 сентября Национальная женская сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по боксу, который будет принимать Мадрид (Испания). Об этом говорится на сайте ФБУ, передает УНН.

Женскую сборную Украины на континентальном первенстве будут представлять:

Анна Охота (48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Иванна Крупеня (54 кг), Юлия Цыплакова (57 кг), Анна Охрей (60 кг), Мария Бова (64 кг), Анна Лысенко (69 кг), Татьяна Петрович (75 кг), Анастасия Черноколенко (81 кг), Татьяна Шевченко (81 кг).

"Мы выполнили большой объем работы в подготовке к Чемпионату Европы, на который мы уже через несколько дней уезжаем. Девушки находятся в прекрасных боевых кондициях. Поэтому, я убежден, что мы сможем достойно выступить на континентальном первенстве в Испании. В Мадриде мы будем представлены во всех десяти весовых категориях. очень приятно, что к Чемпионату Европы мы подошли без травм и наша команда будет представлена очень мощным составом", - признался главный тренер женской сборной Украины Сергей Гордиенко.

Кроме того отмечено, что непосредственно соревновательные дни соревнований пройдут с 24 по 31 августа на спортивной арене "Амая Вальдеморо".

Украинские Национальные Новости

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