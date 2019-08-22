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Збірна України оголосила заявку на ЧЄ з жіночого боксу

Збірна України оголосила заявку на ЧЄ з жіночого боксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. З 22 серпня по 1 вересня Національна жіноча збірна України прийматиме участь в чемпіонаті Європи з боксу, який прийматиме Мадрид (Іспанія). Про це йдеться на сайті ФБУ, передає УНН.

Жіночу збірну України на континентальній першості представлятимуть:

Ганна Охота (48 кг), Тетяна Коб (51 кг), Іванна Крупеня (54 кг), Юлія Циплакова (57 кг), Анна Охрей (60 кг), Марія Бова (64 кг) , Анна Лисенко (69 кг), Тетяна Петрович (75 кг), Анастасія Черноколенко (81 кг), Тетяна Шевченко (81 кг).

"Ми виконали великий об’єм роботи у підготовці до Чемпіонату Європи, на який ми вже за декілька днів від’їжджаємо. Дівчата перебувають у чудових бойових кондиціях. Тому, я переконаний, що ми зможемо гідно виступити на Континентальній першості в Іспанії. В Мадриді ми будемо представлені в усіх десяти вагових категоріях. Дуже приємно, що до Чемпіонату Європи ми підійшли без травм і наша команда буде представлена дуже потужним складом", - зізнався головний тренер жіночої збірної України Сергій Гордієнко.

Крім того зазначено, що безпосередньо змагальні дні змагань пройдуть з 24 по 31 серпня на спортивній арені "Амая Вальдеморо".

Українські Національні Новини

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