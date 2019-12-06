Сборная Украины узнала оппонентов по Кубку регионов УЕФА

Согласно результатам, представитель Украины за выход в финальный турнир будут спорить с командами Чехии, Боснии и Герцеговины и победителем группы предварительного этапа, где сыграют Грузия, Эстония, Швеция и Азербайджан.

Третий соперник Украины определится в Швеции 21-27 июля 2020 года, а групповой турнир с участием “желто-голубой” команды состоится 23-29 сентября 2020 года в Боснии и Герцеговине.

Отметим также, восемь победителей группового раунда квалификации выйдут в финальный турнир, который пройдет в последние две недели июня 2021 года на поле одного из участников.

Справка: в Кубке регионов УЕФА выступают любительские команды (по одной от каждой европейской ассоциации). Страны делегируют своих региональных представителей, за исключением Мальты и Сан-Марино, которые представлены любительскими сборными. Представитель Украины определится после проведения Кубка регионов УАФ. В прошлом розыгрыше турнира украинский ассоциации представляла сборная Львовской области.