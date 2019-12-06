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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103958 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78092 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103902 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116433 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146632 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147448 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Сборная Украины узнала оппонентов по Кубку регионов УЕФА

Сборная Украины узнала оппонентов по Кубку регионов УЕФА

Киев  •  УНН

 • 11925 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и группового квалификационных раундов 12-го розыгрыша Кубка регионов УЕФА, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Согласно результатам, представитель Украины за выход в финальный турнир будут спорить с командами Чехии, Боснии и Герцеговины и победителем группы предварительного этапа, где сыграют Грузия, Эстония, Швеция и Азербайджан.

Третий соперник Украины определится в Швеции 21-27 июля 2020 года, а групповой турнир с участием “желто-голубой” команды состоится 23-29 сентября 2020 года в Боснии и Герцеговине.

Отметим также, восемь победителей группового раунда квалификации выйдут в финальный турнир, который пройдет в последние две недели июня 2021 года на поле одного из участников.

Справка: в Кубке регионов УЕФА выступают любительские команды (по одной от каждой европейской ассоциации). Страны делегируют своих региональных представителей, за исключением Мальты и Сан-Марино, которые представлены любительскими сборными. Представитель Украины определится после проведения Кубка регионов УАФ. В прошлом розыгрыше турнира украинский ассоциации представляла сборная Львовской области.

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