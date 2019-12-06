Збірна України дізналася опонентів по розіграшу Кубку регіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування попереднього та групового кваліфікаційних раундів 12-го розіграшу Кубка регіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Згідно з результатами, представник України за вихід до фінального турніру сперечатиметься з командами Чехії, Боснії і Герцеговини та переможцем групи попереднього етапу, де зіграють Грузія, Естонія, Швеція та Азербайджан.
Третій суперник України визначиться у Швеції 21-27 липня 2020 року, а груповий турнір за участю "жовто-блакитної" команди відбудеться 23-29 вересня 2020 року в Боснії і Герцеговині.
Відзначимо також, вісім переможців групового раунду кваліфікації вийдуть до фінального турніру, який проходитиме в останні два тижні червня 2021 року на полі одного з учасників.
Довідка: у Кубку регіонів УЄФА виступають аматорські команди (по одній від кожної європейської асоціації). Країни делегують своїх регіональних представників, за виключенням Мальти та Сан-Марино, які представлені аматорськими збірними. Представник України визначиться після проведення Кубку регіонів УАФ. У минулому розіграші турніру українську асоціацію представляла збірна Львівської області.