Сбор подписей за отставку О.Сыроид еще не начинали - нардеп

"Не начался (сбор подписей за отставку О.Сыроид ред.)", - сказал Б.Розенблат.

При этом он отметил, что вчерашнии заявления депутатов-членов фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного Фронта" были сделаны "на эмоциях".

"Не все хотят ее отставки", - сказал Б.Розенблат

Напомним, вчера, 15 сентября, Парламентские фракции коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде выступили с совместным заявлением, что после грубого нарушения Регламента Оксана Сыроид должна уйти в отставку .