Сбор подписей за отставку О.Сыроид еще не начинали - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Народные депутаты еще не начинали сбор подписей за отставку вице-спикеру ВР Оксаны Сыроид. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Борислав Розенблат.
"Не начался (сбор подписей за отставку О.Сыроид ред.)", - сказал Б.Розенблат.
При этом он отметил, что вчерашнии заявления депутатов-членов фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного Фронта" были сделаны "на эмоциях".
"Не все хотят ее отставки", - сказал Б.Розенблат
Напомним, вчера, 15 сентября, Парламентские фракции коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде выступили с совместным заявлением, что после грубого нарушения Регламента Оксана Сыроид должна уйти в отставку .