Збір підписів за відставку О.Сироїд ще не починали - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народні депутати ще не починали збір підписів за відставку віце-спікеру ВР Оксани Сироїд. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат України Борислав Розенблат.
"Не почався (збір підписів за відставку О.Сироїд-ред.)", - сказав Б.Розенблат.
При цьому він зазначив, що вчорашні заяви депутатів-членів фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного Фронту" були зроблені "на емоціях".
"Не всі хочуть її відставки", - сказав Б.Розенблат
Нагадаємо, вчора, 15 вересня, Парламентські фракції коаліції “Європейська Україна” у Верховній Раді виступили зі спільною заявою, що після грубого порушення Регламенту Оксана Сироїд має піти у відставку.